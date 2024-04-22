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МЧС: Украина разорвала сотрудничество с Беларусью в сфере предупреждения ЧС

Белорусские спасатели, несмотря на сложности в отношениях с некоторыми странами, по-прежнему готовы оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуацией.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Украинская сторона разорвала с Беларусью сотрудничество по теме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Вадим Синявский.

Несмотря на это, отметил министр, удается не допускать распространения лесных пожаров с украинской территории на белорусскую.

«Украина разорвала с нами двустороннее сотрудничество по направлению деятельности МЧС. Мы понимаем, из-за чего это происходит».

сказал Синявский интервью телеканалу СТВ.

Глава ведомства пояснил, что, несмотря на происходящее, Беларусь намерена все так же профессионально сотрудничать, как это было ранее.

Для того, чтобы обеспечить безопасность на белорусской территории и не допустить распространения лесных пожаров с украинской территории, МЧС республики проводит комплекс мероприятий: как наземных, так и космического мониторинга.

По словам министра, в целом в Беларуси в этом году пожароопасная обстановка — в первую очередь, в лесах и экологических экосистемах — складывается достаточно напряженно. По данным ведомства, число возгораний к настоящему времени более чем в 2,5 раза выше, нежели годом ранее.

Тем не менее своевременно предпринимаемые меры по мониторингу ситуации и выявлению возгораний на ранней стадии позволяют оперативно ликвидировать огонь.

Помогать другим странам

Синявский отметил, что белорусское МЧС готово по-прежнему помогать другим странам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций — в том числе и тем, с которым у Минска сейчас напряженные отношения.

В частности, Минск готов взаимодействовать по теме радиационной безопасности с Литвой, которая постоянно критикует Белорусскую АЭС.

Паводковая ситуация

Министр также сообщил, что ситуация с паводками в этом года достаточно благоприятна.

Несмотря на то, что в Гомельской и Брестской областях наблюдался достаточно высокий уровень воды в реках, все находилось под контролем.

Фиксировались подтопления домов, дачных участков, автодорог, однако жизнедеятельность населения не нарушалась. Отселять людей пришлось только один раз.

МЧС