МЧС: Украина разорвала сотрудничество с Беларусью в сфере предупреждения ЧС

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Украинская сторона разорвала с Беларусью сотрудничество по теме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Вадим Синявский.
Несмотря на это, отметил министр, удается не допускать распространения лесных пожаров с украинской территории на белорусскую.
«Украина разорвала с нами двустороннее сотрудничество по направлению деятельности МЧС. Мы понимаем, из-за чего это происходит».
Глава ведомства пояснил, что, несмотря на происходящее, Беларусь намерена все так же профессионально сотрудничать, как это было ранее.
Для того, чтобы обеспечить безопасность на белорусской территории и не допустить распространения лесных пожаров с украинской территории, МЧС республики проводит комплекс мероприятий: как наземных, так и космического мониторинга.
По словам министра, в целом в Беларуси в этом году пожароопасная обстановка — в первую очередь, в лесах и экологических экосистемах — складывается достаточно напряженно. По данным ведомства, число возгораний к настоящему времени более чем в 2,5 раза выше, нежели годом ранее.
Тем не менее своевременно предпринимаемые меры по мониторингу ситуации и выявлению возгораний на ранней стадии позволяют оперативно ликвидировать огонь.
Помогать другим странам
Синявский отметил, что белорусское МЧС готово по-прежнему помогать другим странам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций — в том числе и тем, с которым у Минска сейчас напряженные отношения.
В частности, Минск готов взаимодействовать по теме радиационной безопасности с Литвой, которая постоянно критикует Белорусскую АЭС.
Паводковая ситуация
Министр также сообщил, что ситуация с паводками в этом года достаточно благоприятна.
Несмотря на то, что в Гомельской и Брестской областях наблюдался достаточно высокий уровень воды в реках, все находилось под контролем.
Фиксировались подтопления домов, дачных участков, автодорог, однако жизнедеятельность населения не нарушалась. Отселять людей пришлось только один раз.