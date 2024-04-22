МЧС: Украина разорвала сотрудничество с Беларусью в сфере предупреждения ЧС

По словам министра, в целом в Беларуси в этом году пожароопасная обстановка — в первую очередь, в лесах и экологических экосистемах — складывается достаточно напряженно. По данным ведомства, число возгораний к настоящему времени более чем в 2,5 раза выше, нежели годом ранее.