В омском Минздраве прошло громкое назначение

Сергей Николаевич в 2000 году с отличием окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия», здесь же проходил клиническую ординатуру по организации здравоохранения и общественному здоровью. С 2009 по 2010 год прошел профессиональную переподготовку в Омской гуманитарной академии по программе «Государственное и муниципальное управление».