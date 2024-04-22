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В омском Минздраве прошло громкое назначение

В понедельник, 22 апреля 2024 года, в Министерстве здравоохранения Омской области прошло громкое назначение.

Источник: Reuters

Сергей Николаевич Мальцев назначен заместителем министра здравоохранения Омской области. Ранее он возглавлял департамент экономики и финансов областного Минздрава.

Сергей Николаевич в 2000 году с отличием окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия», здесь же проходил клиническую ординатуру по организации здравоохранения и общественному здоровью. С 2009 по 2010 год прошел профессиональную переподготовку в Омской гуманитарной академии по программе «Государственное и муниципальное управление».

В Минздраве Омской области Сергей Мальцев работает 10 лет, пять из них — в должности руководителя департамента экономики и финансов.

Сергей Николаевич занимается формированием и реализацией территориальной программы государственных гарантий, ее исполнением, взаимодействием с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области, а также планированием и исполнением бюджета Омской области.

«Сергей Николаевич Мальцев назначен заместителем министра здравоохранения Омской области», — заявили в региональном Минздраве.

Сергей Николаевич в 2000 году с отличием окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия», здесь же проходил клиническую ординатуру по организации здравоохранения и общественному здоровью. С 2009 по 2010 год прошел профессиональную переподготовку в Омской гуманитарной академии по программе «Государственное и муниципальное управление».

В Минздраве Омской области Сергей Мальцев работает 10 лет, пять из них — в должности руководителя департамента экономики и финансов.

В ведомстве пояснили, чиновник занимается формированием и реализацией территориальной программы государственных гарантий, ее исполнением, взаимодействием с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области, а также планированием и исполнением бюджета Омской области.