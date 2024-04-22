В омском Минздраве прошло громкое назначение

Сергей Николаевич Мальцев назначен заместителем министра здравоохранения Омской области. Ранее он возглавлял департамент экономики и финансов областного Минздрава.
Сергей Николаевич в 2000 году с отличием окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия», здесь же проходил клиническую ординатуру по организации здравоохранения и общественному здоровью. С 2009 по 2010 год прошел профессиональную переподготовку в Омской гуманитарной академии по программе «Государственное и муниципальное управление».
В Минздраве Омской области Сергей Мальцев работает 10 лет, пять из них — в должности руководителя департамента экономики и финансов.
Сергей Николаевич занимается формированием и реализацией территориальной программы государственных гарантий, ее исполнением, взаимодействием с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области, а также планированием и исполнением бюджета Омской области.
«Сергей Николаевич Мальцев назначен заместителем министра здравоохранения Омской области», — заявили в региональном Минздраве.
Сергей Николаевич в 2000 году с отличием окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия», здесь же проходил клиническую ординатуру по организации здравоохранения и общественному здоровью. С 2009 по 2010 год прошел профессиональную переподготовку в Омской гуманитарной академии по программе «Государственное и муниципальное управление».
В Минздраве Омской области Сергей Мальцев работает 10 лет, пять из них — в должности руководителя департамента экономики и финансов.
В ведомстве пояснили, чиновник занимается формированием и реализацией территориальной программы государственных гарантий, ее исполнением, взаимодействием с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области, а также планированием и исполнением бюджета Омской области.