В Башкирии расширятся источники пополнения дорожного фонда

«Изменения касаются перечня источников пополнения Дорожного фонда, — отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев. — В фонд будут зачисляться доходы бюджета от платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными автомобилями автодорогам регионального и межмуниципального значения». В дорожный фонд также предлагается зачислять штрафы за нарушение тяжеловесным и крупногабаритным транспортом правил дорожного движения — за исключением той части, которая идет в местные бюджеты.