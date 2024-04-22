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В Башкирии расширятся источники пополнения дорожного фонда

Депутаты пересмотрят источники пополнения дорожного фонда Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Изменения касаются перечня источников пополнения Дорожного фонда, — отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев. — В фонд будут зачисляться доходы бюджета от платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными автомобилями автодорогам регионального и межмуниципального значения». В дорожный фонд также предлагается зачислять штрафы за нарушение тяжеловесным и крупногабаритным транспортом правил дорожного движения — за исключением той части, которая идет в местные бюджеты.

Спикер парламента отметил, что предлагаемые изменения «логичны и справедливы».

Константин Толкачев добавил, что груженые фуры и другой крупногабаритный транспорт создают наибольшую нагрузку на дорожное полотно. Плата за причиняемый ими ущерб будет в конечном итоге направляться именно на ремонт и развитие дорожной инфраструктуры.

Закон планируется принять на ближайшем пленарном заседании парламента.