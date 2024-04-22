МЧС Беларуси завершило вооружение личного состава

МИНСК, 22 апр — Sputnik. В Беларуси завершено вооружение личного состава системы МЧС, теперь проводятся тренировки с силовыми структурами, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям страны Вадим Синявский.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что при вооруженном конфликте сотрудники МЧС в стороне не останутся.
Синявский в свою очередь отмечал, что ведомство готово при возникновении военной угрозы или массовых беспорядков сформировать резерв сил и действовать вместе с МВД и Минобороны.
По словам министра, уже завершилось вооружение личного состава системы МЧС и оснащение необходимыми силами и средствами. При этом, по его словам, уже намечена программа дальнейшего вооружения дополнительными элементами, чтобы доукрепить подразделения.
«Мы продолжаем тренировки личного состава, причем они проводятся совместно с нашими коллегами из других силовых структур, в первую очередь, МВД, КГБ, по тем задачам, которые они решают по предназначению, а мы — во взаимодействии с ними».
Отработка важных моментов
Глава ведомства также обратил внимание на важность отработки вопросов гражданской обороны. В частности, по его словам, был отработан план эвакуационных мероприятий, также активно ведется отработка вопросов оповещения населения.
«При том, что в повседневной деятельности мы доводим до людей необходимую информацию — через различные виды sms-оповещения, FM-перехватов, через бегущую строку на телевидении. Все это отрабатывается в плановом порядке, но элементы своей подготовки в этом плане мы тоже отрабатываем», — добавил он.
Помимо этого, отрабатываются система защитных сооружений, своевременное оповещение людей, где объекты этой системы находятся и как туда при необходимости попасть.