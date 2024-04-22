МЧС Беларуси завершило вооружение личного состава

«При том, что в повседневной деятельности мы доводим до людей необходимую информацию — через различные виды sms-оповещения, FM-перехватов, через бегущую строку на телевидении. Все это отрабатывается в плановом порядке, но элементы своей подготовки в этом плане мы тоже отрабатываем», — добавил он.