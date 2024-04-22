Оперативное совещание в правительстве Башкирии перенесли на из-отъезда Хабирова

В Башкирии оперативное правительственное совещание в Центре управления республикой перенесли на другой день. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба главы региона.
«Оперативка», как правило, проходит каждый понедельник в 12:00, однако сегодня она не состоится. Это связано с отъездом руководителя Башкирии Радия Хабирова в командировку, а также отбытие части правительства республики в составе делегации в Узбекистан.
В пресс-службе главы региона отметили, что о том, на какой именно день перенесено оперативное совещание, будет сообщено дополнительно.