Зачем казахстанских школьников учат управлять беспилотниками

«На данный момент подготовлены две команды по три человека для участия в соревнованиях по ракетному модельному спорту в классах ракет S4, S8 и S6. Все они прошли вводный, теоретический и предполетный инструктаж по технике безопасности. Планируем принять участие в соревнованиях, которые пройдут в Узбекистане и Кыргызстане этим летом», — отметил руководитель проекта по развитию ракетного спорта и дронов FPVschool.kz Владислав Барышев.