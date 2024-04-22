Зачем казахстанских школьников учат управлять беспилотниками

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Школьники осваивают искусство управления беспилотниками, сообщает министерство обороны Казахстана.
В отделении детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Алматинского колледжа пассажирского транспорта и технологий открылся уникальный учебный курс для допризывной молодежи, позволяющий подросткам освоить мир беспилотных технологий и робототехники.
Основная цель программы — привлечь молодежь к изучению искусства управления беспилотниками и занятиям робототехникой, поясняет оборонное ведомство.
В процессе обучения школьники и студенты не только обретают технические навыки, но и получают представление о профессиях инженера-конструктора, инженера-технолога, проектировщика, программиста и оператора БПЛА в военной сфере.
На сегодняшний день в рамках программы подготовлено девять операторов FPV-дронов. Они способны уверенно управлять квадрокоптером в режиме acro, самостоятельно проводить разведку целей, выполнять такие фигуры как «восьмерка», «змейка», «бочка» и другие.
Учащиеся имеют хорошие знания в области аэродинамики, теории полетов БПЛА и картографии. Кроме того, они прошли обучение по изготовлению корпусов ракет спортивного класса и готовы к участию в соревнованиях по ракетному модельному спорту.
«На данный момент подготовлены две команды по три человека для участия в соревнованиях по ракетному модельному спорту в классах ракет S4, S8 и S6. Все они прошли вводный, теоретический и предполетный инструктаж по технике безопасности. Планируем принять участие в соревнованиях, которые пройдут в Узбекистане и Кыргызстане этим летом», — отметил руководитель проекта по развитию ракетного спорта и дронов FPVschool.kz Владислав Барышев.
В Минобороны добавили, что такая образовательная программа не только расширяет горизонты знаний учащихся, но и вдохновляет их на дальнейшее обучение и профессиональное развитие в области авиации, ракетостроения и робототехники.