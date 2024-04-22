Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуцул заявила, что готова на любые сюрпризы от Кишинёва по возвращении из Москвы

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не знает, чего ждать от молдавских властей по возвращении из Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет РИА Новости.

Она рассказала, что при вылете из Кишинёва у неё не возникло проблем, в отличие от коллег — их почти два часа «держали, допрашивали».

«Прилетать — это всегда с сюрпризом. Всегда с опасением ждём», — сказала Гуцул, отметив, что от PAS (партия «Действие и солидарность») можно всего ожидать, вплоть до задержания.

По её словам, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в марте давление было колоссальное — возбуждаются новые уголовные дела.

«Поэтому мы каждый день — я имею в виду мы и моя семья — как на пороховой бочке», — сказала глава Гагаузии.

При этом Гуцул подчеркнула, что её не напугать.