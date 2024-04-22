Гуцул заявила, что готова на любые сюрпризы от Кишинёва по возвращении из Москвы

Об этом пишет РИА Новости.
Она рассказала, что при вылете из Кишинёва у неё не возникло проблем, в отличие от коллег — их почти два часа «держали, допрашивали».
«Прилетать — это всегда с сюрпризом. Всегда с опасением ждём», — сказала Гуцул, отметив, что от PAS (партия «Действие и солидарность») можно всего ожидать, вплоть до задержания.
По её словам, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в марте давление было колоссальное — возбуждаются новые уголовные дела.
«Поэтому мы каждый день — я имею в виду мы и моя семья — как на пороховой бочке», — сказала глава Гагаузии.
При этом Гуцул подчеркнула, что её не напугать.