Лукашенко обратился к президенту Армении Хачатуряну, напомнив о дружбе и доверии

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с днем рождения президенту Армении Ваагну Хачатуряну, сообщила пресс-служба президента.
Известно, что 22 апреля глава Армении Ваагн Хачатурян отмечает 65-летний юбилей. И Александр Лукашенко в своем поздравлении обратил внимание на народную поддержку, которую получает армянский лидер.
— Ваша плодотворная созидательная деятельность, направленная на обеспечение всестороннего развития Республики Армения, наращивание ее социально-экономического потенциала, улучшение качества жизни граждан, получила безусловную народную поддержку, — обратился Лукашенко к Хачатуряну.
Кроме того, Лукашенко выразил надежду, что конструктивное сотрудничество Беларуси и Армении продолжится. Еще он заметил что взаимосотрудничество стран осуществляется в духе равноправия, дружбы и доверия.
— Убежден, что сложившиеся за десятилетия прочные двусторонние связи в экономике, тесные человеческие и гуманитарные контакты будут способствовать прогрессу и процветанию наших стран, укреплению взаимопонимания между Минском и Ереваном, — резюмировал президент Беларуси.