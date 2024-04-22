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Лукашенко обратился к президенту Армении Хачатуряну, напомнив о дружбе и доверии

Лукашенко поздравил с днем рождения Хачатуряна.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с днем рождения президенту Армении Ваагну Хачатуряну, сообщила пресс-служба президента.

Известно, что 22 апреля глава Армении Ваагн Хачатурян отмечает 65-летний юбилей. И Александр Лукашенко в своем поздравлении обратил внимание на народную поддержку, которую получает армянский лидер.

— Ваша плодотворная созидательная деятельность, направленная на обеспечение всестороннего развития Республики Армения, наращивание ее социально-экономического потенциала, улучшение качества жизни граждан, получила безусловную народную поддержку, — обратился Лукашенко к Хачатуряну.

Кроме того, Лукашенко выразил надежду, что конструктивное сотрудничество Беларуси и Армении продолжится. Еще он заметил что взаимосотрудничество стран осуществляется в духе равноправия, дружбы и доверия.

— Убежден, что сложившиеся за десятилетия прочные двусторонние связи в экономике, тесные человеческие и гуманитарные контакты будут способствовать прогрессу и процветанию наших стран, укреплению взаимопонимания между Минском и Ереваном, — резюмировал президент Беларуси.

Лукашенко Александр