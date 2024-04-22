Отправка призывников для прохождения службы начнется 23 апреля

МИНСК, 22 апр — Spitnik. Во вторник, 23 апреля начинается отправка в соединения и воинские части Вооруженных сил, внутренних войск МВД, органов погранслужбы и государственной безопасности граждан Беларуси, призванных на срочную военную службу, об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Призыв на срочную военную службу и службу в резерве в феврале-мае 2024 года проводился в соответствии с указом президента Республики Беларусь № 48, подписанным 12 февраля 2024 года.
На срочную службу и в резерве с февраля по май текущего года призваны белорусы, которым исполнилось 18 лет, без отсрочки от службы, либо утратившие ее.
Также указ предусматривает призыв на службу в резерве первокурсников из высших учебных заведений аграрного профиля, которые имеют отсрочку, но пожелавших пройти службу.
Также помимо призыва на службу в армии пройдет увольнение в запас военнослужащих, которые отслужили в войсках положенные сроки.
По данным ведомства, в первый день в войска направят около тысячи призывников. Они пополнят ряды сил специальных операций, 72 объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и Минской военной комендатуры.
Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики в апреле-мае планируется направить около 10 тысяч человек.
Напомним, что в мае прошлого года Лукашенко подписал закон, который отменил отсрочку от службы в белорусской армии для тех, кто поступает в иностранные высшие учебные заведения.
Отсрочка для белорусов, которые учатся в университетах за границами республики, будет действовать только в том случае, если они учатся по госпрограмме или по направлению властей.