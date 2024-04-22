Глава Котовского района Волгоградской области сообщил об уходе

О решении досрочно покинуть свой пост Сергей Чумаков сообщил у себя на странице в соцсети. Он отметил, что вместе со своей командой старался работать добросовестно и плодотворно на благо Котовского района.
«Считаю, что за эти годы нами сделано немало, и мы старались успешно решать стоящие перед нами задачи», — подчеркнул глава Котовского района.
Также Сергей Чумаков поблагодарил за помощь и поддержку депутатов районной думы, глав сельских поселений, руководителей учреждений и местных предприятий.
«Волгоградской правде.ру» в приемной администрации Котовского района подтвердили решение Сергея Чумакова покинуть занимаемую должность. 22 апреля состоится заседание местной думы, на которой будет рассмотрен вопрос о назначении и. о. главы района.