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Глава Котовского района Волгоградской области сообщил об уходе

Утром 22 апреля глава Котовского района Сергей Чумаков сообщил об уходе в отставку.

Источник: Волгоградская правда

О решении досрочно покинуть свой пост Сергей Чумаков сообщил у себя на странице в соцсети. Он отметил, что вместе со своей командой старался работать добросовестно и плодотворно на благо Котовского района.

«Считаю, что за эти годы нами сделано немало, и мы старались успешно решать стоящие перед нами задачи», — подчеркнул глава Котовского района.

Также Сергей Чумаков поблагодарил за помощь и поддержку депутатов районной думы, глав сельских поселений, руководителей учреждений и местных предприятий.

«Волгоградской правде.ру» в приемной администрации Котовского района подтвердили решение Сергея Чумакова покинуть занимаемую должность. 22 апреля состоится заседание местной думы, на которой будет рассмотрен вопрос о назначении и. о. главы района.