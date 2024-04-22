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Блок «Победа» выдвинет кандидата на пост президента Молдавии

Гуцул: блок «Победа» выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Оппозиционный блок «Победа» выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии, который будет иметь высокие шансы на победу, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

В воскресенье в Москве прошел съезд оппозиционных молдавских депутатов, которые заявили о создании нового избирательного блока «Победа».

«Чуть попозже мы это огласим. На самом деле это будет кандидат, у которого будут шансы выиграть. Это даст нашей Молдове надежду на светлое будущее, на благополучие. Совсем скоро мы выйдем с официальными фактами», — заявила агентству Гуцул.

Она напомнила, что не сможет быть кандидатом, так как не достигла 40 лет, необходимых для выдвижения на выборах президента.

Выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года.