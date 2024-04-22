Блок «Победа» выдвинет кандидата на пост президента Молдавии

«Чуть попозже мы это огласим. На самом деле это будет кандидат, у которого будут шансы выиграть. Это даст нашей Молдове надежду на светлое будущее, на благополучие. Совсем скоро мы выйдем с официальными фактами», — заявила агентству Гуцул.