«Роберт Флойд встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению (MNC2024). Замминистра Рябков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его», — говорится в сообщении организации.
Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым
ВЕНА, 22 апр — РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению, сообщили в аккаунте организации в соцсети Х.