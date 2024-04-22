Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым

«Роберт Флойд встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению (MNC2024). Замминистра Рябков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его», — говорится в сообщении организации.