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Игорь Кобзев опроверг слухи о переходе с поста губернатора на федеральный уровень

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Приангарья может пойти на повышение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Игорь Кобзев назвал слухами публикации о том, что он якобы может перейти работать на федеральный уровень. Админ в чате тг-канала губернатора уточнил, что "много планов по социально-экономическому развитию региона, и добавил: Работаем дальше, пишет ИА IrkutskMedia.

Напомним, в июле 2022 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уже опроверг распространившуюся в социальных сетях и СМИ информацию о том, что он якобы может перейти на работу в федеральные структуры. Глава региона попросил перестать эксплуатировать эту тему и распространять слухи. Он подчеркнул, что работает на благо жителей и выполняет задачи, поставленные президентом.