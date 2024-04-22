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Дуда: Польша готова разместить ядерное оружие НАТО на своей территории

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить ядерное оружие на своей территории, если так решат союзники по НАТО. По его словам, размещение в Польше американского ядерного оружия «уже некоторое время является темой переговоров» с США.

Источник: AP 2023

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — заявил Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.

Дуда отметил, что Россия «все больше милитаризирует» Калининградскую область, граничащую с Польшей, а недавно РФ перебазировала ядерное оружие в Белоруссию. В случае размещения американского оружия, подчеркнул президент, Польша будет выполнять свои обязательства как союзника по НАТО.

Еще в октябре 2022 года президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить Польшу от растущих угроз со стороны России.

НАТО