Дуда: Польша готова разместить ядерное оружие НАТО на своей территории

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — заявил Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.
Дуда отметил, что Россия «все больше милитаризирует» Калининградскую область, граничащую с Польшей, а недавно РФ перебазировала ядерное оружие в Белоруссию. В случае размещения американского оружия, подчеркнул президент, Польша будет выполнять свои обязательства как союзника по НАТО.
Еще в октябре 2022 года президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить Польшу от растущих угроз со стороны России.