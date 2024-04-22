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Омский губернатор Хоценко сделал заявление по итогам субботника

В понедельник, 22 апреля 2024 года, после общегородского субботника губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с мэром Сергеем Шелестом проверили качество выполнения работ по ремонту дорог и по уборке города от мусора.

«Поручил качество уборки срочно подтянуть! Это задача регоператора, мэрии Омска и Сергея Николаевича персонально. Нужно максимально быстро до утра убрать все пакеты с контейнерных площадок и остальных мест. Более того, необходимо выстроить работу так, чтобы после каждого субботника мешки с мусором убирались до утра понедельника», — сделал заявление Виталий Хоценко.

Напомним, что до 5 мая 2024 года в Омске проходит месячник санитарной очистки и благоустройства. В субботу, 20 апреля 2024 года, в Омске состоялся общегородской субботник.