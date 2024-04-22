Омский губернатор Хоценко сделал заявление по итогам субботника

«Поручил качество уборки срочно подтянуть! Это задача регоператора, мэрии Омска и Сергея Николаевича персонально. Нужно максимально быстро до утра убрать все пакеты с контейнерных площадок и остальных мест. Более того, необходимо выстроить работу так, чтобы после каждого субботника мешки с мусором убирались до утра понедельника», — сделал заявление Виталий Хоценко.