Омский губернатор Хоценко сделал заявление по итогам субботника

«Поручил качество уборки срочно подтянуть! Это задача регоператора, мэрии Омска и Сергея Николаевича персонально. Нужно максимально быстро до утра убрать все пакеты с контейнерных площадок и остальных мест. Более того, необходимо выстроить работу так, чтобы после каждого субботника мешки с мусором убирались до утра понедельника», — сделал заявление Виталий Хоценко.
Напомним, что до 5 мая 2024 года в Омске проходит месячник санитарной очистки и благоустройства. В субботу, 20 апреля 2024 года, в Омске состоялся общегородской субботник.