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В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова

КАЛИНИНГРАД, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя РИА Новости возможное назначение руководителя региона Антона Алиханова на новую должность в Москве, сообщил, что такой информации в правительстве региона нет.

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщили, что несколько глав регионов в ближайшее время могут пойти на повышение. Среди них названы глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Еще два собеседника сообщили про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«У областного правительства такой информации нет. Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем. Информации о том, что губернатор меняет место работы, у нас нет».

сказал Лысков