В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова

Ранее «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщили, что несколько глав регионов в ближайшее время могут пойти на повышение. Среди них названы глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Еще два собеседника сообщили про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.