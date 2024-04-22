В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова

Ранее «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщили, что несколько глав регионов в ближайшее время могут пойти на повышение. Среди них названы глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Еще два собеседника сообщили про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
«У областного правительства такой информации нет. Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем. Информации о том, что губернатор меняет место работы, у нас нет».