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Попшой рассказал, сколько молдавских дипломатов осталось в Москве

Министр иностранных дел Молдовы рассказал, сколько дипломатов осталось в посольстве республики в Москве.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В посольстве Молдовы в Москве для обслуживания проживающих в России граждан РМ осталось всего пять работников, об этом в интервью СМИ заявил министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой.

«[Осталось] около пяти человек, и мы перераспределим нагрузку с тем, чтобы полномочия того человека, который был вынужден вернуться домой, принял на себя другой коллега, чтобы не помешать работе миссии, чтобы и в дальнейшем предоставлялись консульские услуги».

сказал министр.

По его словам, в число этих пяти посольских работников входит и технический персонал. Отвечая на вопрос журналиста, достаточно ли такого количества сотрудников, Попшой отметил: «не мы выбираем обстоятельства».

«Разумеется, мы бы могли предоставлять услуги в гораздо более удобном режиме, в первую очередь для бенефициаров, а также и для наших дипломатов, если бы их было больше, но не мы выбираем обстоятельства, в которых дипломаты делают свою работу. Есть обстоятельства, которые вне нашего контроля», — заявил глава МИД Молдовы.

Напомним, 29 марта посла Молдовы в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ, ему был заявлен протест в связи с решением объявить сотрудника посольства России persona non grata и запретить въезд российской делегации для участия в Региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для Европы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение официального Кишинева о высылке российского дипломата является частью антироссийской кампании, направленной на полное разрушение российско-молдавских отношений. По ее словам, это также можно рассматривать как сведение счетов с проживающими в Приднестровье российскими гражданами.

дипломатия