Попшой рассказал, сколько молдавских дипломатов осталось в Москве

«Разумеется, мы бы могли предоставлять услуги в гораздо более удобном режиме, в первую очередь для бенефициаров, а также и для наших дипломатов, если бы их было больше, но не мы выбираем обстоятельства, в которых дипломаты делают свою работу. Есть обстоятельства, которые вне нашего контроля», — заявил глава МИД Молдовы.