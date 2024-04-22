Лукашенко: Архангельская область — давний и надежный партнер Беларуси

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Архангельскую область давним и надежным партнером республики, об этом он заявил в понедельник на встрече с губернатором этого российского региона Александром Цыбульским, передает корреспондент Sputnik.
«Пять лет назад мы говорили о достижении максимального на тот момент обмена товарами в размере 46 миллионов долларов», — сказал глава государства.
По его словам, еще не достигнуты «заоблачные результаты в товарообороте» между Беларусью и Архангельской областью, но все еще впереди.
Лукашенко отметил, что с 2020 года идет планомерное увеличение объемов взаимной торговли между Беларусью и Архангельской областью.
«Уже в 2023 году нами установлен новый рекорд — почти 85 миллионов долларов», — сказал президент.
Он также назвал отличным результатом то, что и в начале текущего года сохраняется положительная динамика. «Товарооборот увеличился почти в три раза до 27 с половиной миллионов долларов», — уточнил глава государства.
При этом, по его словам, опережающими темпами вырос импорт из Архангельской области — более чем в 4,5 раза, практически до 22 миллионов долларов.
Белорусский экспорт, отметил Лукашенко, растет более скромными темпами — всего на 7,7%, но Беларусь в этом вопросе «настроена решительно».
Президент назвал знаковым то, что открылся первый прямой авиарейс между Минским и Архангельском, которым прибыла делегация этого региона в Минск.