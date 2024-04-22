Казахстанцы на 30 дней могут ездить в Таиланд без визы

Согласно документу, граждане каждой из стран, имеющие действительные проездные документы сроком на шесть месяцев и более, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории другой страны без визы до 30 календарных дней за один въезд. В общей сложности, безвизовое пребывание не должно превышать 90 дней в течение каждых 180 дней.