Хоценко обозначил дату полного открытия движения по Ленинградскому мосту в Омске

Это будет первый наш мост с подсветкой четырёх видов: повседневная, а также тематические к 9 Мая, Дню города, к Новому году. Если омичам понравится, то практику будем продолжать. И дальше на всех ремонтируемых и строящихся мостовых переходах будем делать ночную подсветку.