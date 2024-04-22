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Хоценко обозначил дату полного открытия движения по Ленинградскому мосту в Омске

В понедельник, 22 апреля 2024 года. губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал на Ленинградском мосту, где сейчас идут работы по капремонту, после чего назвал предварительную дату, когда будет открыто движение по всем шести полосам.

"Оценили ход ремонта Ленинградского моста. Планируем сдать объект в конце мая, а уже ко Дню России 12 июня открыть движение по всем 6 полосам.

Это будет первый наш мост с подсветкой четырёх видов: повседневная, а также тематические к 9 Мая, Дню города, к Новому году. Если омичам понравится, то практику будем продолжать. И дальше на всех ремонтируемых и строящихся мостовых переходах будем делать ночную подсветку.

Кроме того, подрядчик, который ведет капремонт Ленинградского моста, в скором времени приступит к строительству моста через реку Омь, который планируем сдать в эксплуатацию в 2026 году", — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, Ленинградский мост в Омске частично закрыли на капитальный ремонт 15 февраля 2023 года. После этого движение транспорта по мосту осуществлялось по двум полосам — по одной в каждую сторону. Ремонт одной половины моста закончили к середине октября 2023 года, после чего транспорт пустили по отремонтированной части моста, строители же перешли на другую сторону.

Добавим, в настоящее время мост полностью перекрывают дважды в неделю в ночное время.

строительство