Хоценко обозначил дату полного открытия движения по Ленинградскому мосту в Омске

"Оценили ход ремонта Ленинградского моста. Планируем сдать объект в конце мая, а уже ко Дню России 12 июня открыть движение по всем 6 полосам.
Это будет первый наш мост с подсветкой четырёх видов: повседневная, а также тематические к 9 Мая, Дню города, к Новому году. Если омичам понравится, то практику будем продолжать. И дальше на всех ремонтируемых и строящихся мостовых переходах будем делать ночную подсветку.
Кроме того, подрядчик, который ведет капремонт Ленинградского моста, в скором времени приступит к строительству моста через реку Омь, который планируем сдать в эксплуатацию в 2026 году", — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Напомним, Ленинградский мост в Омске частично закрыли на капитальный ремонт 15 февраля 2023 года. После этого движение транспорта по мосту осуществлялось по двум полосам — по одной в каждую сторону. Ремонт одной половины моста закончили к середине октября 2023 года, после чего транспорт пустили по отремонтированной части моста, строители же перешли на другую сторону.
Добавим, в настоящее время мост полностью перекрывают дважды в неделю в ночное время.