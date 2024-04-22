Гомельская и Ферганская области заключили контракты более чем на Br6,5 млн

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время визита делегации Гомельской области во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко в Узбекистан юго-восточный регион Беларуси заключил с партнерами в Ферганской области контрактов более чем на Br6,5 млн. Такой итог озвучил Иван Крупко на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.