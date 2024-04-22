Гомельская и Ферганская области заключили контракты более чем на Br6,5 млн

С 2019 года, когда начало активно развиваться сотрудничество регионов по различным направлениям, экспорт гомельской продукции в Ферганскую область вырос в 4,5 раза, подчеркнул Иван Крупко.
«Во время визита (на минувшей неделе. — Прим. БЕЛТА) мы подписали дорожную карту сотрудничества, заключили контрактов более чем на Br6,5 млн», — отметил он.
Глава региона сделал акцент: на встрече в том числе с участием представителей деловых кругов, администраций двух регионов достигнута договоренность раз в год поочередно проводить экономический форум Гомельской и Ферганской областей. Первый, как ожидается, пройдет в сентябре.
Иван Крупко обозначил помимо торговли три ключевых направления, по которым стороны намерены выстраивать сотрудничество. «(В Ферганской области. — Прим. БЕЛТА) потребность в молочной продукции велика. И есть необходимость создать совместное молочное предприятие. До проведения первого экономического форума проработайте все нюансы», — поставил задачу ответственным председатель облисполкома.
Второе направление — машиностроение. Как подчеркнул Иван Крупко, у партнеров из Узбекистана есть необходимость покупки зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, другой техники. «Будем в этом направлении тоже работать», — сказал он.
Третий вектор — производство мебели. Как обратил внимание председатель облисполкома, в Узбекистане нет таких лесов, как в Беларуси.
«И есть предложение создать совместное предприятие по производству мебели. У нас есть сырье, разного вида материалы, полуфабрикаты, которые способны быть основной для создания будущего предприятия. В какой форме — предстоит определить рабочей группе», — добавил он.
Кроме того, стороны намерены активно развивать сотрудничество в социально-гуманитарном направлении. Так, в культурной сфере творческие коллективы Ферганы получат приглашения на конкурсы, фестивали, форумы, проводимые в Гомельской области, а гомельчане в свою очередь порадуют и удивят талантами зрителей в Узбекистане.
Прорабатывается и вопрос взаимодействия в обучении специалистов. «В отрасли медицины уже готовы подписать меморандум», — сделал акцент руководитель области.
Еще один вектор, который взаимоинтересен сторонам, — создание торговых домов в Гомеле с продукцией из Узбекистана и Фергане, где свои товары смогут представить гомельские производители.
«Нужно без промедлений выкристаллизовать с нашей стороны четкие предложения по всем направлениям, которые обсуждались, выслушав бизнес, всех заинтересованных», — подытожил Иван Крупко.