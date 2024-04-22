Мэр Новосибирска Кудрявцев назвал три причины образования пыли в городе

«Во-первых, в зимний период мы посыпаем дороги некачественной песочной смесью. После того как дороги оттаивают от снега, эта сухая смесь витает в воздухе. Вторая причина — несоблюдение порядка на строительных площадках. Например, когда грузовые машины выезжают со стройплощадок с грязными колёсами, и пятисантиметровый грунт остаётся на дорожном полотне. Третье —состояние бордюров, когда после проливных дождей грунт вымывается на полотно дороги, а высыхая превращается в пыль», — прокомментировал Максим Кудрявцев.