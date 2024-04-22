Андрей Травников поможет новому мэру навести порядок в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области намерен помогать новому мэру Максиму Кудрявцеву наводить порядок в городе. Об этом он сказал в ходе оперативного совещания.
Новому градоначальнику только предстоит вступить в должность. Но, по словам Андрея Травникова, вопросов и проблем накопилось много. Поэтому погружаться в повестку необходимо уже сейчас.
— Готовьте необходимые решения. Я и все члены правительства готовы помогать вам в наведении порядка в городе, — сообщил губернатор на оперативном совещании в правительстве.
Напомним, что за Максима Кудрявцева проголосовали 40 депутатов из 45. Официально новый мэр вступит в должность 26 апреля после инаугурации. Избрали его 16 апреля путём тайного голосования.