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Андрей Травников поможет новому мэру навести порядок в Новосибирске

Глава области сообщил об этом в ходе оперативного совещания.

Источник: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области намерен помогать новому мэру Максиму Кудрявцеву наводить порядок в городе. Об этом он сказал в ходе оперативного совещания.

Новому градоначальнику только предстоит вступить в должность. Но, по словам Андрея Травникова, вопросов и проблем накопилось много. Поэтому погружаться в повестку необходимо уже сейчас.

— Готовьте необходимые решения. Я и все члены правительства готовы помогать вам в наведении порядка в городе, — сообщил губернатор на оперативном совещании в правительстве.

Напомним, что за Максима Кудрявцева проголосовали 40 депутатов из 45. Официально новый мэр вступит в должность 26 апреля после инаугурации. Избрали его 16 апреля путём тайного голосования.