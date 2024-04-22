Новый закон о молдавском гражданстве будет представлен правительству до конца мая — Ешану

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В Молдове до конца мая может появиться новый закон о гражданстве, об этом в телеэфире сообщил глава Агентства государственных услуг (АГУ) Мирча Ешану.
По его словам, документ уже находится в работе, он будет более жестким.
«Мы работаем над новым законом. Я уверен, что мы до конца мая представим правительству новый закон о гражданстве. Он будет более жестким», — сказал Мирча Ешану.
Он также отметил, что в новый закон с большой долей вероятности будет введено положение об обязательном владении соискателями государственным языком при восстановлении гражданства.
«Я отдаю себе отчет, что для тех, кто родился в России и всю жизнь прожил там, это будет сложно, но в нынешних региональных условиях не думаю, что это обязательно плохое решение», — сказал Ешану.
Ранее глава АГУ отмечал, что в 2022—2023 годах было подано более 19 000 заявлений на получение молдавского гражданства против 11,5 тысячи в 2020—2021 годах. Среди соискателей на первом месте — россияне (70% заявлений), на втором — украинцы, далее с отрывом следуют белорусы и румыны.