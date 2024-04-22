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Лукашенко проводит кадровый день 22 апреля, в который назначит новых министров

Лукашенко назначит новых министров 22 апреля.

Источник: Пул Первого

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласует назначение новых глав белорусских министерств и других ведомств. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, отмечается, что 22 апреля в Минске состоится кадровый понедельник во Дворце Независимости. При этом анонсируются новые назначения на высокие посты в министерствах, а также в других государственных структурах.

— Есть претенденты на министерские портфели, — прокомментировал телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко Александр