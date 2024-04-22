В Венгрии считают, что Запад создает угрозу мировой войны

По словам Сийярто, после того, как конгресс США одобрил новый пакет военной помощи Киеву, европейские «ястребы» решили наверстать упущенное и теперь требуют новых поставок и финансирования Украины.
«В Брюсселе усиливается подготовка к мировой войне вместо того, чтобы сосредоточиться на укреплении мира и поиске дипломатических решений», — отметил министр.
Сийярто подчеркнул, что подготовку к новому мировому конфликту необходимо остановить как можно скорее.
По словам Сийярто, в начале специальной военной операции страны НАТО решили, что альянс не будет непосредственным участником украино-российского конфликта. Однако в апреле «началось стирание этой совместно проведенной красной линии».