Россия — самая стратегическая страна-партнер для Узбекистана — Мирзаев

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Российская Федерация является наиболее стратегическим партнером Узбекистана. Об этом заявил хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев на пленарном заседании «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус», проходящей в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», открывшейся в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
«Российская Федерация является наиболее стратегическим партнером Узбекистана. Вместе за последние годы мы заняли лидирующие позиции в сфере торговли и промышленности. За последние 5 лет достигнуты значительные результаты в экономическом сотрудничестве Ташкентской области с субъектами Российской Федерации».
По его словам, объем товарооборота в прошлом году по Ташкентской области составил $640 млн. В первом квартале нынешнего года этот показатель достиг $278 млн.
«Если говорить о конкретных цифрах, то экспорт в РФ составляет $135 млн. Он увеличился на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил Мирзаев.
Он добавил, что сегодняшнее традиционное мероприятие откроет новые возможности не только для узбекских, но и для российских предпринимателей.
«В Ташкенте самая известная компания России “Пеноплекс” и компании группы “Бумфа” инвестировали по $10 млн в производство теплоизоляционных материалов, и каждая из них создала по 200 рабочих мест. Наша главная цель — обеспечить новыми рабочими местами наших граждан».
Отдельно отметил братские отношения с республикой Татарстан, установленные на основании поручения президента. По словам Мирзаева, двустороннее взаимодействие, в частности создание технопарка стабильно приносит первые плоды.
«За короткое время в технопарке запущено 14 проектов на сумму $32 млн. В настоящее время планируется запустить 9 проектов на сумму $98 тысяч. Рассматриваются еще 10 проектов на сумму $110 млн», — добавил он.
Он рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о том, какие совместные проекты и на какую сумму будут реализованы в ближайшем будущем.
По его словам, реализуются 11 совместных проектов на $90 млн. До конца года запустят 9 проектов на $70 млн, в перспективе планируют еще 7 — на $94 млн. В общей сложности до конца года ожидаются проекты с Татарстаном на $91 млн и на 17 проектов со всеми регионами РФ на $230 млн.
«В результате этого мы ожидаем создание более 2 тысяч новых рабочих мест. В основном в текстильной, химической промышленности, машиностроении (производство автомобильных шин)», — рассказал Зоир Мирзаев.