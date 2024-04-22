Россия — самая стратегическая страна-партнер для Узбекистана — Мирзаев

По его словам, реализуются 11 совместных проектов на $90 млн. До конца года запустят 9 проектов на $70 млн, в перспективе планируют еще 7 — на $94 млн. В общей сложности до конца года ожидаются проекты с Татарстаном на $91 млн и на 17 проектов со всеми регионами РФ на $230 млн.