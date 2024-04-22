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Лукашенко назначил нового министра юстиции

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного государственно-правового управления Администрации президента Евгений Коваленко назначен министром юстиции. Соответствующее кадровое решение принял 22 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Новое руководство в министерствах и местная вертикаль. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Евгений Коваленко родился 26 июня 1980 года в городе Борзя Читинской области России. Окончил Белорусский государственный экономический университет, Минский государственный лингвистический университет, Академию управления при Президенте Беларуси.

Свою карьеру начал в июле 2000 года с должности начальника производства на Кислородно-наполнительной станции в Бобруйске. В последующие два года работал маркетологом на этом же предприятии.

2002−2003 — ведущий специалист, главный специалист управления законодательства об отраслях экономики, бюджетно-финансовой и налоговой системе Департамента нормотворческой деятельности Министерства юстиции.

2003−2005 — главный специалист, консультант управления правового обеспечения внешних связей Министерства юстиции.

2005−2007 — начальник управления правового регулирования гражданских, экологических отношений, лицензирования и внешнеэкономической деятельности главного управления нормотворческой деятельности в сфере экономики и экологии Министерства юстиции.

2007−2009 — заместитель начальника главного управления — начальник управления правового регулирования гражданских, экологических отношений, лицензирования и внешнеэкономической деятельности главного управления нормотворческой деятельности в сфере экономики и экологии Министерства юстиции.

2009−2010 — начальник управления правовой экспертизы правовых актов Национального банка и республиканских органов государственного управления Министерства юстиции.

2010−2014 — заместитель начальника главного управления — начальник управления государственного и международного права главного государственно-правового управления Администрации Президента.

2014−2015 — заместитель министра юстиции.

2015−2020 — директор Национального центра правовой информации.

2020−2024 — начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента.

Лукашенко Александр