Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр иностранных дел Великобритании посетит Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон провозгласил «новую эру» в отношениях между Великобританией и Центральной Азией. В эти дни он отправился в регион с визитом, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации британского издания Independent, лорд Кэмерон посетит страны Центральной Азии и Монголии, чтобы расширить связи с регионом в сфере торговли, безопасности и охраны окружающей среды.

Свой визит он начал с Таджикистана, где министр находится сегодня.

«Мы хотим обозначить новую эру в отношениях между Великобританией и всеми республиками Центральной Азии, начинающуюся здесь, в Таджикистане. Мы здесь, чтобы сказать: “Давайте расширим партнерство, давайте делать больше вместе”, — сказал он в беседе с Эмомали Рахмоном.

В британском МИД рассказали, что в переговорах с лидерами стран лорд Кэмерон будет стремиться «продвигать дискуссии по вопросам обхода санкций, прав человека и реформ».

В ходе визита он объявит об увеличении стипендий Chevening два раза, которые поддерживают иностранцев, обучающихся в британских университетах, выделении 50 миллионов фунтов стерлингов на развитие региона в течение следующих трех лет, а также о запуске новой программы по популяризации английского языка.