Министр иностранных дел Великобритании посетит Узбекистан

По информации британского издания Independent, лорд Кэмерон посетит страны Центральной Азии и Монголии, чтобы расширить связи с регионом в сфере торговли, безопасности и охраны окружающей среды.
Свой визит он начал с Таджикистана, где министр находится сегодня.
«Мы хотим обозначить новую эру в отношениях между Великобританией и всеми республиками Центральной Азии, начинающуюся здесь, в Таджикистане. Мы здесь, чтобы сказать: “Давайте расширим партнерство, давайте делать больше вместе”, — сказал он в беседе с Эмомали Рахмоном.
В британском МИД рассказали, что в переговорах с лидерами стран лорд Кэмерон будет стремиться «продвигать дискуссии по вопросам обхода санкций, прав человека и реформ».
В ходе визита он объявит об увеличении стипендий Chevening два раза, которые поддерживают иностранцев, обучающихся в британских университетах, выделении 50 миллионов фунтов стерлингов на развитие региона в течение следующих трех лет, а также о запуске новой программы по популяризации английского языка.