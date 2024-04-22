Министр иностранных дел Великобритании посетит Узбекистан

«Мы хотим обозначить новую эру в отношениях между Великобританией и всеми республиками Центральной Азии, начинающуюся здесь, в Таджикистане. Мы здесь, чтобы сказать: “Давайте расширим партнерство, давайте делать больше вместе”, — сказал он в беседе с Эмомали Рахмоном.