Визит Алиева, изъятие активов и ядерное оружие в Польше. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О переговорах Путина и Алиева
Путин и Алиев обсудят отношения двух стран в Кремле, их встреча продолжится за рабочим завтраком.
Лидеры проведут отдельную встречу с ветеранами, строителями и работниками Байкало-Амурской магистрали. «Конечно, это носит особое значение — это 50-летие [строительства БАМа] — в том числе и для наших двусторонних отношений».
Об американской помощи Киеву
Российские войска улучшают позиции, и американская помощь Киеву этого не изменит: «В целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. Выделенные [США] деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики».
Направление дополнительных средств Украине приведет к большим потерям для нее самой. «Отдаем себе отчет в том, что большая часть эта денег так или иначе останется в самой Америке. Америка станет богаче и будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом “помощь” Украине».
О военкорах
Кремлю неизвестно об официальных предложениях приравнять военкоров к бойцам, есть разные точки зрения на этот счет. «Безусловно, есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках».
О российских активах
Законопроект США об изъятии российских активов нельзя принимать как законные действия. «И соответственно, они будут предметом ответных действий и предметом судебных разбирательств».
«Мы очень скептически к этому относимся, потому что это ничто иное, как слом всех основ экономической системы».
О европейских санкциях
Россия «не носит розовые очки» и ожидает продолжения «санкционных упражнений» Запада. «Будем смотреть, какие будут приниматься решения, будем в любом случае пытаться минимизировать последствия таких решений и делать так, как говорят наши национальные интересы».
О письме президента Швейцарии Путину
В Кремле пока не комментируют информацию о письме президента Швейцарии Виолы Амхерд Путину после его переизбрания: «Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Здесь давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим».
О возможности встречи Путина и Пашиняна
Личная встреча Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться в «краткосрочной перспективе».
«Никаких сигналов» насчет того, что Ереван потребует вывести российскую военную базу с армянской территории, не было.
В случае размещения Соединенными Штатами ядерного оружия в Польше российские военные «в любом случае будут делать все необходимое», чтобы гарантировать безопасность РФ.