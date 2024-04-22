Визит Алиева, изъятие активов и ядерное оружие в Польше. Темы брифинга Пескова

Российские войска улучшают позиции, и американская помощь Киеву этого не изменит: «В целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. Выделенные [США] деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики».