В Беларуси назначили двух новых министров

Министром юстиции назначили Евгения Коваленко. Ранее он уже работал в Минюсте, также возглавлял Национальный центр правовой информации, а в последние годы занимал должность начальника главного государственно-правового управления Администрации президента. Экс-глава ведомства Сергей Хоменко недавно был назначен в Совет Республики.