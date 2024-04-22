В Беларуси назначили двух новых министров

Министром юстиции назначили Евгения Коваленко. Ранее он уже работал в Минюсте, также возглавлял Национальный центр правовой информации, а в последние годы занимал должность начальника главного государственно-правового управления Администрации президента. Экс-глава ведомства Сергей Хоменко недавно был назначен в Совет Республики.
Новый руководитель и в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Им стал Сергей Масляк. С 2019 года он был главой администрации Заводского района Минска.
Кроме того, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова назначена главой ведомства.
В Беларуси по-прежнему вакантна должность министра труда и социальной защиты. Ранее ее занимала Ирина Костевич, которая стала депутатом. Нет пока и главы в Министерстве информации. Прежний руководитель ведомства Владимир Перцов был назначен заместителем главы Администрации президента.