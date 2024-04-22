Нижегородский губернатор отказался комментировать слухи о повышении

«В Нижегородской области в настоящее время запущено много масштабных проектов развития, планов не меньше. Я вовлечен максимально в каждый. И задача моя и всей команды — развивать регион, делать жизнь людей комфортнее. На прошедших прошлой осенью выборах губернатора жители региона оказали мне большое доверие, и это самая сильная для меня мотивация. Я с удовольствием продолжаю трудиться на благо Нижегородской области и быть частью команды президента. Обсуждать какие-либо слухи смысла не вижу», — процитировали РИА Новости слова Никитина в пресс-службе правительства региона.