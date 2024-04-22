Свердловский губернатор Куйвашев прибыл в Ташкент для участия в «Иннопроме»

На выставке также работает мэр Екатеринубрга Алексей Орлов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в его планах также для встречи с Хокимами Ферганской области и Ташкента. По словам губернатора, что на промышленной выставке свердловские власти сформулируют предложения для иностранных делегаций, которые будут реализовываться.