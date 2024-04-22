Свердловский губернатор Куйвашев прибыл в Ташкент для участия в «Иннопроме»

Евгений Куйвашев посетил главную пленарную сессию «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус». Там глава региона рассказал о сотрудничестве Свердловской области со странами Центральной Азии. «По итогам 2023 года Узбекистан, Казахстан и Киргизия вошли в топ-10 стран торговых партнеров Свердловской области», — передают в ДИП слова господина Куйвашева.
На выставке также работает мэр Екатеринубрга Алексей Орлов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в его планах также для встречи с Хокимами Ферганской области и Ташкента. По словам губернатора, что на промышленной выставке свердловские власти сформулируют предложения для иностранных делегаций, которые будут реализовываться.
Сессия прошла при участии вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Губернатор Куйвашев рассказал господину Мантурову о промышленных достижениях региона и пригласил его вместе с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым на международную неделю моды UF LAB в Екатеринбурге.
На международной выставке в Ташкенте Свердловскую область представляют более 60 компаний. Там расположена продукция уральских предприятий в области металлургии, машиностроения и промышленной химии.