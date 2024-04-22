Мэр Набережных Челнов отчитал компании за игнорирование субботника

Однако, объявление субботника услышали не все, некоторые компании проигнорировали призыв к чистоте и порядку. Такое положение дел не устроило мэра. Он обратился к заместителю руководителя исполкома города Илье Зуеву с требованием устранить все недостатки в коммуникации по этому вопросу. Нужно, чтобы к наведению порядка в городе привлекались все, понимали важность этого мероприятия. По мнению Наиля Магдеева, субботник — дело добровольное, принуждать не хотелось бы, но в борьбе за чистые улицы все средства хороши.