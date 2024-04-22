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Шор рассказал, как спецслужбы Молдавии пытались его дискредитировать

Шор рассказал, как спецслужбы Молдавии пытались подставить его с криптовалютой.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии готовили схему по его дискредитации, но эта «многоходовка по криптовалюте» провалилась.

«Сотрудники СИБ устроили многоходовку и создали целую схему, чтобы подставить меня с криптовалютой. Но у них ничего не получилось. Мы знаем всю схему, мы знаем имена. И мы готовы сделать эту историю достоянием общественности», — приводит слова Шора его пресс-служба.

Шор обратил внимание, что имеет доказательства причастности СИБ к названным действиям. «Кто он, кукловод из СИБ, и как богатеет за наш с вами счет, узнаете на следующей неделе», — добавил Шор.

В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.