В Минтруда рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в мае

«Если же 13 мая приходится на период отпуска (трудового, социального) работника или на период временной нетрудоспособности работника, то 18 мая будет нерабочим днем. Также, если сотрудник в период с 15 по 17 мая принят на работу, для него 18 мая также будет нерабочим. Но если у сотрудника 13 мая приходится на служебную командировку или повышение квалификации, подготовку и переподготовку, 18 мая будет рабочим днем», — добавили в ведомстве.