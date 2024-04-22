«Мы в центре мощнейшей когнитивной войны»: Алиханов объяснил, почему нужна ревизия учения Канта

Учение Иммануила Канта важно обсуждать сейчас в России, потому что наша страна находится в центре когнитивной войны. Об этом заявил Антон Алиханов на открытии конгресса «Мировое понятие философии», посвящённого 300-летию философа, в понедельник, 22 апреля.
«Мы считаем, что говорить о Канте можно и нужно, и на это есть две причины: общефилософская, культурного порядка и вторая, которая касается российской истории», — отметил губернатор, добавив, что если бы Семилетняя война закончилась раньше, Кант мог быть русским философом.
По словам главы региона, наилучший способ выразить уважение мыслителю — «диалог с философом и о философе», который рождает «подлинное мышление».
«Сейчас мы находимся в центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти противник пытается прикрыться кантовским наследием. Противопоставить ему, на наш взгляд, можно было бы нашу, русскую, интерпретацию Канта. Именно поэтому нам нужна мощная ревизия, пересмотр всего кантовского наследия исходя из нынешних задач».
Антон Алиханов коснулся темы искусственного интеллекта, предложив сначала вспомнить четыре кантовских вопроса: «Что я должен знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? И что такое человек? — это собственно те вопросы, на которые нам нужно найти свои собственные ответы».
По словам главы региона, похожие вопросы вызывает и развитие технологий: «<…> мы могли бы духе Канта спросить: что искусственный интеллект может знать? Что он должен делать? Способен ли он надеяться? В третьем ответе кантовского чат-бота надежду чат-бот высказал относительно того, что будет развиваться, но уровня человеческого мышления не достигнет, но, на мой взгляд, это сомнительно. Мне кажется, что это вполне реально, и я, с одной стороны, боюсь, с другой — надеюсь застать это на своём веку. Ну и, конечно, последний вопрос: чем вообще является искусственный интеллект? Если по Канту, человек — это моральное существо, можем ли таким моральным существом считать искусственный интеллект? И <…> станет ли он ориентироваться на мораль человеческую?».
На юбилей Канта в Калининград приехали учёные из Дании, Камеруна, Германии и ещё дюжины стран.