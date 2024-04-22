«Мы в центре мощнейшей когнитивной войны»: Алиханов объяснил, почему нужна ревизия учения Канта

По словам главы региона, похожие вопросы вызывает и развитие технологий: «<…> мы могли бы духе Канта спросить: что искусственный интеллект может знать? Что он должен делать? Способен ли он надеяться? В третьем ответе кантовского чат-бота надежду чат-бот высказал относительно того, что будет развиваться, но уровня человеческого мышления не достигнет, но, на мой взгляд, это сомнительно. Мне кажется, что это вполне реально, и я, с одной стороны, боюсь, с другой — надеюсь застать это на своём веку. Ну и, конечно, последний вопрос: чем вообще является искусственный интеллект? Если по Канту, человек — это моральное существо, можем ли таким моральным существом считать искусственный интеллект? И <…> станет ли он ориентироваться на мораль человеческую?».