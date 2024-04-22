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В Петербурге назначены главы двух районов города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о назначении новых председателей администраций Петродворцового и Красногвардейского районов, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Источник: Правительство Санкт-Петербурга

В связи с переходом на новое место работы Дмитрий Попов освобожден с поста главы Петродворцового района. С 23 апреля его займет Александр Якушев, который прежде был первым заместителем господина Попова.

«Также с 23 апреля на должность главы администрации Красногвардейского района назначен Андрей Хорт, замещавший ранее должность заместителя главы администрации этого района», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что господин Беглов подписал постановление о назначении Сергея Кропачева новым вице-губернатором Петербурга.