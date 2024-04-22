Гуцул рассказала, как Россия может помочь сельхозпроизводителям Гагаузии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что министерство сельского хозяйства России недавно передало в минсельхоз Молдавии перечень сельхозпроизводителей Гагаузии, которым могут быть разрешены поставки продукции в Россию.
«Когда у меня была встреча с Владимиром Владимировичем Путиным, мы, конечно, обсуждали масштабные проблемы давления со стороны центральных властей, которому подвергается Гагаузия. Также мы рассматривали такие проекты как газ, доступ наших сельхозпроизводителей к российскому рынку, и по поводу Промсвязьбанка. Хочу отметить, что на прошлой неделе было обращение в министерство сельского хозяйства Республики Молдова от министерства сельского хозяйства РФ о том, чтобы сельхозпроизводители Гагаузской автономии, там есть их перечень, которые могут поставлять свою сельхозпродукцию в РФ».
Она выразила надежду, что в скором времени первые товары будут отправлены в РФ.
«Сейчас мы над этим работаем, наши специалисты от исполкома, создана рабочая группа со стороны России. Мы работаем и надеемся, что в скором времени сельхозпроизводители смогут свою первую продукцию поставить в Россию».
Она напомнила, что в Гагаузии развиты виноделие, выращивание зерновых, а также фруктов и овощей, которые «в последние годы просто гнили на полях, потому что сельхозпроизводителям некуда было их сбывать и негде было их складывать».
Ранее Россельхознадзор сообщил, что вынужден с 4 декабря 2023 года вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии в ответ заявило, что решение России о введении эмбарго необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям.
Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. В декабре прошлого года, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за «систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России», а также «отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции».
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.