Гуцул рассказала, как Россия может помочь сельхозпроизводителям Гагаузии

Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. В декабре прошлого года, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за «систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России», а также «отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции».