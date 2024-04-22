Путин и Алиев обсудили обеспечение безопасности на Кавказе

Российский президент напомнил, что встреча лидеров проходит накануне 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, возведение которой курировал отец Ильхама Алиева — Гейдар Алиев. «Уверен, что все усилия и труды, годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль не только для России, но и для СНГ», — сказал Владимир Путин.