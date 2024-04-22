Путин и Алиев обсудили обеспечение безопасности на Кавказе

«Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч, и мы рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии, и от взаимодействия между нашими странами зависит очень многое», — сказал Алиев на переговорах в Кремле.
Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Азербайджана превысил $4 млрд, а российские инвестиции в азербайджанскую экономику составили $6 млрд. «Работает активно межправкомиссия, и много интересных направлений сотрудничества — и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре», — добавил Путин.
Российский президент напомнил, что встреча лидеров проходит накануне 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, возведение которой курировал отец Ильхама Алиева — Гейдар Алиев. «Уверен, что все усилия и труды, годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль не только для России, но и для СНГ», — сказал Владимир Путин.
Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву сегодня, 22 апреля. Как сообщала пресс-служба азербайджанского президента, визит состоялся по приглашению Владимира Путина. Лидеры, в частности, планируют обсудить ситуацию с безопасностью на Кавказе, а затем встретятся с ветеранами—строителями БАМа. Это первые переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева после их переизбрания в 2024 году.