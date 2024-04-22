Новые ограничения введут для госслужащих в Казахстане

Такая норма вошла в проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.
«Ограничение будет касаться всех госслужащих. Есть закон “О противодействии коррупции”, в рамках которого есть ст. 12 “Антикоррупционные ограничения”. Государственные служащие, военнослужащие специальных госорганов — это порядка 220 тыс. человек будут ограничены в любых азартных играх — букмекерские конторы, казино и онлайн-казино», — рассказал Елнур Бейсенбаев.
Он напомнил, что в Казахстане в принципе запрещена деятельность онлайн-казино. Однако по новым поправкам для их организаторов уже будет предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее депутаты Мажилиса приняли в первом чтении поправки в законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, которые устанавливают новые возрастные ограничения для участия в азартных играх.