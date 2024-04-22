Успехи в экономическом развитии Молдовы обсудил премьер страны с представителями МВФ

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik.Текущий этап реализации программы с Международным валютным фондом (МВФ), ход реализации программы реформ, а также прогресс, достигнутый в экономическом развитии Молдовы, обсуждались на встрече премьер-министра Дорина Речана с командой МВФ под руководством Клары Мира.
Дорин Речан озвучил приоритеты исполнительной власти, в том числе перезапуск экономики и улучшение инвестиционного климата. Как отмечает пресс-служба правительства, премьер уделил особое внимание обеспечению безопасности и предсказуемости для бизнесменов, которые приезжают инвестировать в Молдову.
Премьер-министр также рассказал о европейской повестке дня нашей страны, борьбе с коррупцией и ходе реформ, начатых в сфере юстиции.
Собеседники обсудили бюджетно-налоговую политику, консолидацию банковской системы и эффективное и прозрачное управление государственными финансами. В ближайшие дни миссия МВФ проанализирует последние события в экономике и прогресс, достигнутый в реализации программы властей, а также обновит данные, оценивая перспективы на макроэкономическом уровне.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Кларой Мира будет находиться с визитом в Молдове до 2 мая. Эксперты проведут совместные обсуждения с правительством Молдовы в рамках пятого обзора программы механизма расширенного кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), а также первого обзора программы механизма устойчивости и долгосрочного развития (RSF).