Успехи в экономическом развитии Молдовы обсудил премьер страны с представителями МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Кларой Мира будет находиться с визитом в Молдове до 2 мая. Эксперты проведут совместные обсуждения с правительством Молдовы в рамках пятого обзора программы механизма расширенного кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), а также первого обзора программы механизма устойчивости и долгосрочного развития (RSF).