Аида Балаева высказалась о возможности блокировки соцсетей в Казахстане

«В соцсетях мы видим, насколько выросли факты мошенничества, распространения ложной информации. Это (мониторинг — Прим. ред.) очень большая и на самом деле неблагодарная работа. Потому что вы же видите, там разный контент — огромный перечень. Это и распространение наркотических (веществ), порнографических материалов, это буллинг взрослых и детей, экстремистского характера материалы, религиозного характера. Всё приходится мониторить. Но сегодня мы видим, что количество противоправного контента в соцсетях растёт. И мировая тенденция — многие страны вынуждены блокировать и отказываться от некоторых соцсетей», — сказала министр.