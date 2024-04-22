Аида Балаева высказалась о возможности блокировки соцсетей в Казахстане

«В соцсетях мы видим, насколько выросли факты мошенничества, распространения ложной информации. Это (мониторинг — Прим. ред.) очень большая и на самом деле неблагодарная работа. Потому что вы же видите, там разный контент — огромный перечень. Это и распространение наркотических (веществ), порнографических материалов, это буллинг взрослых и детей, экстремистского характера материалы, религиозного характера. Всё приходится мониторить. Но сегодня мы видим, что количество противоправного контента в соцсетях растёт. И мировая тенденция — многие страны вынуждены блокировать и отказываться от некоторых соцсетей», — сказала министр.
— А у нас рассматривают такую возможность? Если да, то какие соцсети могут разблокировать? — поинтересовались журналисты.
«Всё будет зависеть от того, насколько уровень противоправного контента будет превалировать и зашкаливать. В частности, сейчас TikTok идёт. Мы изучаем этот вопрос. Я как министр говорю, что нужно рассматривать. Мы вовлечены в это, дети смотрят. И вы видите, какие там матерные слова. Там уже гадалки гадают, карты раскладывают…», — прокомментировала Балаева.