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Совмин Беларуси определит виды деятельности для ИП до 1 июля

Регистрация новых ИП будет прекращена в Беларуси с 1 октября 2024.

Источник: Комсомольская правда

Совет Министров Беларуси определит виды деятельности для индивидуальных предпринимателей до 1 июля 2024 года, проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».

Говорится, что виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП, определит белорусское правительство до 1 июля 2024 года. Подчеркивается, что по тем видам деятельности, которые не войдут в планируемый перечень, регистрация новых ИП будет прекращена с 1 октября.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности в Беларуси.

экономика