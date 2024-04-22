Совмин Беларуси определит виды деятельности для ИП до 1 июля

Совет Министров Беларуси определит виды деятельности для индивидуальных предпринимателей до 1 июля 2024 года, проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».
Говорится, что виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП, определит белорусское правительство до 1 июля 2024 года. Подчеркивается, что по тем видам деятельности, которые не войдут в планируемый перечень, регистрация новых ИП будет прекращена с 1 октября.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности в Беларуси.