Совмин Беларуси определит виды деятельности для ИП до 1 июля

Говорится, что виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП, определит белорусское правительство до 1 июля 2024 года. Подчеркивается, что по тем видам деятельности, которые не войдут в планируемый перечень, регистрация новых ИП будет прекращена с 1 октября.