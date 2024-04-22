Беларусь направила порядка $20 млрд для преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС

С возложением с 2023 года на Госатомнадзор функции по координации работы в сфере преодоления последствий трагедии на ЧАЭС департамент комплексно подходит к этому направлению в рамках осуществления регулирующей деятельности в области ядерной и радиационной безопасности. «Данная тематика была инициирована нами и включена в утвержденные в прошлом году правительством основные направления политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и стратегию обращения с радиоактивными отходами. Мы и продолжаем свою работу, учитывая в том числе специфику территории и объектов, расположенных на подвергшихся радиоактивному загрязнению территориях», — заключил он.