ЕС поддерживает подписание Токаевым закона о семейно-бытовом насилии

«ЕС поблагодарил Казахстан за конструктивное сотрудничество в Совете ООН по правам человека и на других международных площадках. ЕС высоко оценил инициативу Казахстана по резолюции Совета ООН по правам человека “Обеспечение качественного образования во имя мира и толерантности для каждого ребенка” и последующее принятие ее консенсусом. Обмен мнениями прошел в открытой и конструктивной атмосфере, подтвердив высокий уровень взаимодействия между Казахстаном и ЕС», — сообщает пресс-служба.