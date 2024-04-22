ЕС поддерживает подписание Токаевым закона о семейно-бытовом насилии

«17 апреля в ходе Диалога по правам человека Казахстан и ЕС провели всесторонние обсуждения по широкому кругу вопросов в области прав человека. ЕС приветствовал общую политическую приверженность Казахстана реформам и выразил готовность работать над полной реализацией Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), включая дальнейшее укрепление сотрудничества в области прав человека и верховенства права», — говорится в сообщении.
ЕС поддержал решение Токаева подписать закон о введении уголовной ответственности за бытовое насилие, и высоко оценил мобилизацию гражданского общества Казахстана в этом направлении. ЕС призвал продолжать работу по защите и продвижению прав детей и лиц с ограниченными возможностями. ЕС также затронул вопрос касательно отношения к ЛГБТИ-сообществу (запрещенное в России экстремистское движение).
В ЕС обратили внимание, что Казахстану нужно принять дополнительные меры для обеспечения плюралистической и конкурентной политической среды в соответствии с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ.
Было сказано о важности прозрачного и независимого расследования январских событий 2022 года в соответствии с международными стандартами, в том числе расследования нарушений и злоупотреблений в области прав человека.
ЕС подчеркнул важность работы гражданского общества, правозащитников, юристов, профсоюзных деятелей и журналистов. ЕС выразил обеспокоенность по поводу публикации впервые в сентябре 2023 года списка организаций гражданского общества (ОГО), которые получают внешнюю финансовую поддержку. ЕС обязался внимательно следить за тем, как это отразится на способности ОГО свободно осуществлять свою деятельность.
«ЕС вновь заявил о необходимости гарантировать право на мирные собрания и свободу объединений, призвав Казахстан к достижению существенного прогресса в этом направлении. ЕС выразил особое сожаление в связи с отказом казахстанских властей в проведении мирных демонстраций по случаю Международного женского дня», — говорится в сообщении.
Касательно масс-медиа, в ЕС поддержали новый закон, особенно исключение спорных поправок, в частности запрета на так называемую ЛГБТИ-пропаганду. Их также беспокоит отказ в аккредитации 36 репортеров Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
«Стороны оценили достигнутый прогресс в деле предотвращения и искоренения пыток и жестокого обращения. ЕС приветствовал завершение нескольких судебных процессов по делам о пытках и других формах жестокого обращения в контексте январских событий 2022 года и призвал Казахстан продолжать работу по привлечению к ответственности виновных, включая всех сотрудников правоохранительных органов, совершивших подобные преступления», — отмечено в информации.
ЕС напомнил об обязательствах по обеспечению трудовых прав и по профсоюзам в рамках СРПС между Казахстаном и ЕС.
«ЕС поблагодарил Казахстан за конструктивное сотрудничество в Совете ООН по правам человека и на других международных площадках. ЕС высоко оценил инициативу Казахстана по резолюции Совета ООН по правам человека “Обеспечение качественного образования во имя мира и толерантности для каждого ребенка” и последующее принятие ее консенсусом. Обмен мнениями прошел в открытой и конструктивной атмосфере, подтвердив высокий уровень взаимодействия между Казахстаном и ЕС», — сообщает пресс-служба.
Делегацию Казахстана на Диалоге по правам человека возглавлял г-н Галымжан Койгельдиев, заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан. Делегацию ЕС возглавлял г-н Дитмар Крисслер, руководитель отдела по Центральной Азии Европейской службы внешних связей.