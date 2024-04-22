Почему владельцы платных парковок в Астане и Алматы против изменений в законе

Депутатам ответили на претензии по организации платных парковок в столице.
«За последние два года в столице количество машин увеличилось более чем на 40 тысяч. Вопрос эффективного использования парковочных ресурсов становится все более актуальным. Законопроект в части платных парковок Астаны и Алматы, находящийся на рассмотрении в Мажилисе, менять не требуется. Отмена штрафов за платную парковку нарушит порядок на парковочных зонах и создаст хаос и проблемы как для водителей, так и для городских властей», — сообщает пресс-служба ТОО «Парковочное пространство Астаны».
Представители организации платных парковочных мест уверены, что этот вопрос относится к административному, а не к гражданскому регулированию.
«Во-первых, согласно статье 42−1 закона “О дорожном движении”, места и правила размещения платных парковок регулируются акиматами Астаны и Алматы. Во-вторых, создание платных автопарковок и правил их организаций и пользования, согласно законам о статусах городов, также входят в полномочия акиматов Астаны и Алматы. В-третьих, согласно правилам дорожного движения, водители должны выполнять требования сигналов регулировщика, светофора, дорожных знаков, дорожной разметки, которые применяются для регулировки дорожного движения», — отмечают в ТОО «Парковочное пространство Астаны».
По их данным, платные парковки оборудованы и регулируются дорожным знаком 7.8 «Платные услуги» и дорожной разметкой.
«Все водители в Казахстане обязаны знать и выполнять правила дорожного движения. При занятии парковочного места на платной парковке без оплаты предусмотрен административный штраф. Денежные средства от штрафов за парковку попадают в бюджеты городов республиканского значения. Напомним, что для жителей домов, где организованы платные парковки, при оформлении резидентского абонемента реализована возможность парковаться бесплатно», — подчеркивают представители предприятия.
k.