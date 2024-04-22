Почему владельцы платных парковок в Астане и Алматы против изменений в законе

«За последние два года в столице количество машин увеличилось более чем на 40 тысяч. Вопрос эффективного использования парковочных ресурсов становится все более актуальным. Законопроект в части платных парковок Астаны и Алматы, находящийся на рассмотрении в Мажилисе, менять не требуется. Отмена штрафов за платную парковку нарушит порядок на парковочных зонах и создаст хаос и проблемы как для водителей, так и для городских властей», — сообщает пресс-служба ТОО «Парковочное пространство Астаны».