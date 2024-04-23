Алиханов анонсировал появление Русского парка на месте Дома Советов

«Это будет большая общественная территория, деловой центр и одна или две городских площади. И используя вот такой девелоперский проект, подход — когда сначала делается среда, парк, а потом идёт какой-то запуск какого-то проекта — мы как раз планируем по такому пути пойти. А не наоборот, [когда] сначала создается центр, а вокруг него благоустройство».