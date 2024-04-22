Назначен руководитель Аппарата Высшей аудиторской палаты РК

Кундызбек Абдрасилов родился 16 ноября 1982 года. Окончил Университет «Аулие-ата» и Жамбылский гуманитарно-технический университет. Изучал информационные системы, финансы и право. В 2023 году окончил Дипломатическую академию МИД РФ по специальности «магистр экономики».
Трудовую деятельность начал в 2005 году в Налоговом комитете по Байзакскому району Жамбылской области, где прошел путь от внештатного сотрудника до главного специалиста Отдела налоговой регистрации.
С 2007 по 2010 год работал главным специалистом департамента государственных баз данных АО «Национальные информационные технологии».
С 2010 по 2014 год — эксперт, главный эксперт, начальник управления Агентства Республики Казахстан по статистике.
2014−2018 годы — главный эксперт, заместитель руководителя, руководитель департамента статистики города Астаны Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
В 2018 году назначен советником Министра финансов РК.
2019−2021 годы — советник заместителя Премьер-министра РК, главный инспектор Отдела кадровой работы Канцелярии Премьер-министра РК.
С 2021 по 2022 год — руководитель Секретариата Министра по экономике и финансовой политике Евразийской Экономической Комиссии.
2022−2023 годы — советник Премьер-министра РК, заведующий Секретариатом Премьер-министра РК.
2023−2024 годы — заместитель руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан.
В апреле этого года Председателем Высшей аудиторской палаты по согласованию с Администрацией Президента РК назначен руководителем Аппарата Высшей аудиторской палаты РК. Награжден орденом «Құрмет», Почетной грамотой Республики Казахстан.