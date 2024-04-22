Мажилис принял поправки по использованию ВИЭ

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в понедельник рассмотрел в двух чтениях и принял закон по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.
«При подготовке законопроекта ко второму чтению были предложены поправки по осуществлению энергоснабжающими организациями приоритетного закупа электрической энергии у гидроэлектростанции суммарной мощностью не более 10 мегаватт», — сказал депутат Бауыржан Смагулов, представляя документ.
Как сообщалось ранее, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии, электроэнергетики и естественных монополий» разработан депутатами и направлен на поддержку развития отрасли энергетики, в том числе развития маломасштабных объектов по использованию возобновляемых источников энергии.
Вводится понятие «маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии». Под ним подразумеваются ветровые, солнечные и иные альтернативные электроэнергетические установки мощностью не более 200 МВт.
Такие ВИЭ малой мощности могут быть использованы для нужд малого и среднего бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств, а также частных и многоквартирных домов.
Законом предусматривается возможность для владельцев таких установок продавать излишки сгенерированной электроэнергии энергоснабжающей организации.
Для этого владельцу объекта ВИЭ не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Предельную цену на электроэнергию устанавливает комитет по регулированию естественных монополий Миннацэкономики.
Уполномоченными органами утверждаются правила подключения маломасштабных объектов ВИЭ к общей электросети, исключающие барьеры. Также разрабатываются и утверждаются типовые договоры купли-продажи электрической энергии от нетто-потребителей.
Проект закона предусматривает также бюджетное кредитование региональных электросетевых компаний (РЭК). На сегодня по республике изношенность технического оборудования РЭКов достигает 70−80%. Для коммунальных РЭКов займы предоставят под минимальный процент на 20 лет. Для коммерческих РЭКов предусмотрено кредитование по линии Банка развития Казахстана под 7%.
Закон направляется на одобрение в сенат.