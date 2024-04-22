Мажилис принял поправки по использованию ВИЭ

Проект закона предусматривает также бюджетное кредитование региональных электросетевых компаний (РЭК). На сегодня по республике изношенность технического оборудования РЭКов достигает 70−80%. Для коммунальных РЭКов займы предоставят под минимальный процент на 20 лет. Для коммерческих РЭКов предусмотрено кредитование по линии Банка развития Казахстана под 7%.